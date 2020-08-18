شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اغتيال الحريري تتكون من نحو 3 آلاف صفحة تنظرها محكمة لاهاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المحكمة الخاصة باغتيال الحريري، أن بيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية المتورطة في الاغتيال، موضحة أن الادعاء قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري. وقالت المحكمة الخاصة باغتيال الحريري، إن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية. Advertisements وذكر قاضي المحكمة، أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3 آلاف صفحة، مشيرًا إلى أن المتهمين نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري، كما أشار قاضي المحكمة، إلى أن بدر الدين نسق مع عياش عملية اغتيال الحريرى.

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