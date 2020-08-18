شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القصيم» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات. وأوضحت إدارة تعليم القصيم أن حركة النقل الداخليحققت رغبات 1112 معلماً ومعلمة، وشملت أيضا رغبات المكلفين بالتشكيلات المدرسية. وأشارت إلى أن نتائج الحركة اعتمدت على معايير المفاضلات الرسمية، حيث يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن الحركة عبر نظام “نور” (هنا) باستخدام رقم المستخدم الخاص، موضحة أن استقبال الاعتراضات سيكون متاحاً إلكترونيًا خلال الفترة ٢٨ ذو الحجة وحتى الثاني من محرم ١٤٤٢ﮪ.

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