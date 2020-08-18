انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 35 سنتا ليبلغ 44.97 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا ليبلغ 44.97 في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 44.62 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية جرت تسوية برنت بارتفاع 57 سنتا ليبلغ 45.87 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا لتبلغ عند التسوية 42.41 دولار للبرميل.