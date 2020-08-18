"خوذة" دراجة نارية تستخدم الذكاء الاصطناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تسعى شركات صناعة الدراجات النارية إلى توفير المزيد من عوامل الأمان للركاب من خلال تصميم خوذة ذكية تستخدم تقنيات الذماء الاصطناعي.



وأعلنت شركة سينا عن إطلاق الخوذة Outstar الجديدة، والمزودة بنظام اتصالات مدمج يجعل منها خوذة ذكية.

وأوضحت سينا أن الخوذة Outstar الجديدة مجهزة بنظام 3.0-Bluetooth مدمج مع تقنية Sena المعروفة بما في ذلك وضع HD-Intercom وحجب الضوضاء.

وتم دمج الميكروفون والسماعات ووحدة التحكم في تصميم الخوذة.

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ويضمن الاتصال الداخلي ثنائي الاتجاه مع راديو FM المدمج والاتصال بالهاتف الذكي اتصالا شبكيا واسع النطاق.

ويتم استعمال نظام الخوذة بواسطة وحدة تحكم على الجانب الأيسر من الخوذة.

وفي وضع VOX يمكن أيضا استقبال المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية.

ويتم تحديث النظام عبر اتصال micro-USB. ويصل عمر البطارية إلى 15 ساعة، بعدها يلزم شحنها لمدة ثلاث ساعات.

ويبلغ وزن الخوذة 1530 جراما، وهي مصنوعة من اللدائن الحرارية، مع واقي كبير للوجه بمقاومة كبيرة للخدوش ونظام تهوية، و حزام للذقن.

وتتوفر الخوذة Outstar الجديدة بمقاسات S وM وL وXL باللون الأسود المطفأ أو الأبيض اللامع وبسعر 199 يورو.