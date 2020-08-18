يديعوت أحرونوت: تفاصيل بند الـ10 مليارات دولار السري في اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

وبحسب الصحيفة، وفق تفاصيل البند يتم تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات إسرائيلية متطورة بدون طيار.

© AP Photo / Jon Gambrell

وشددت الصحيفة على أن البند سري للغاية ولم يعلن عنه، كما قالت مصادر أمريكية وإماراتية لها، إن قيمة الصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

من جانبه أوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل لم تغير موقفها المعارض لبيع أسلحة كاسرة لتفوق تل أبيب وتكنولوجيا أمنية متطورة إلى جميع دول الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

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وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل وتجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في نفس اليوم، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.