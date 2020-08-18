وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، بأن الطيران الحربي نفذ أكثر من 9 غارات جوية على التوالي باتجاه مواقع استراتيجية للمجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمال الغربي وتحديداً على محور بلدة الشيخ بحر.
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وأكد المصدر أن "الغارات الجوية أدت إلى تدمير الهدف بشكل كامل، حيث عمدت المجموعات المسلحة إلى اتخاذ أحد التلال القريبة من بلدة الشيخ بحر كمقر عمليات لها للاختباء من الغارات الجوية، مضيفاً أنه بحسب عمليات الرصد تم القضاء على عدد من القياديين الذين كانوا داخل المقر وتدمير كامل للمعدات اللوجستية التي كانت داخله".
وأشار المصدر خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن "المجموعات المسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري في جنوب إدلب وسهل الغاب، حيث تم إفشال المخطط عبر هذه الغارات الاستباقية التي نفذها الطيران الحربي".
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فيما تنظيم "أنصار التوحيد" هو الاسم الجديد لتنظيم "جند الأقصى" الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على أيدي الجيش السوري، وكان يقوده الإرهابي الشهير (أبو عبد العزيز القطري).
وقام تنظيم "حراس الدين" نهاية عام 2018 بدمج مقاتلين من "أنصار التوحيد" في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب، وأمن للمنحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية وشمال أفريقية مناطق استيطان خاصة بهم، فيما تم دمج داعشيين آخرين من "أنصار التوحيد" ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" في ريفي إدلب الجنوب الغربي واللاذقية الشمال الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات مكثفة للطيران الحربي السوري تدمر مواقع لـ"القاعدة" و"داعش" شمال إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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