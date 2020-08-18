شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «سينا» تطلق خوذتها المتطورة الجديدة.. المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة سينا عن إطلاق الخوذة Outstar الجديدة، والمزودة بنظام اتصالات مدمج يجعل منها خوذة ذكية.

وأوضحت سينا أن الخوذة Outstar الجديدة مجهزة بنظام 3.0-Bluetooth مدمج مع تقنية Sena المعروفة بما في ذلك وضع HD-Intercom وحجب الضوضاء.

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وتم دمج الميكروفون والسماعات ووحدة التحكم في تصميم الخوذة. ويضمن الاتصال الداخلي ثنائي الاتجاه مع راديو FM المدمج والاتصال بالهاتف الذكي اتصالا شبكيا واسع النطاق.

ويتم استعمال نظام الخوذة بواسطة وحدة تحكم على الجانب الأيسر من الخوذة. وفي وضع VOX يمكن أيضا استقبال المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية. ويتم تحديث النظام عبر اتصال micro-USB. ويصل عمر البطارية إلى 15 ساعة، بعدها سيلزم شحنها لمدة ثلاث ساعات.

ويبلغ وزن الخوذة 1530 جراما، وهي مصنوعة من اللدائن الحرارية، مع واقي كبير للوجه بمقاومة كبيرة للخدوش ونظام تهوية، وحزام للذقن.

وتتوفر الخوذة Outstar الجديدة بمقاسات S و M و L و XL باللون الأسود المطفأ أو الأبيض اللامع وبسعر 199 يورو.