شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال تقديم المستفيد لـ«اعتراض مالي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراء المتبع حال تم رفع اعتراض مالي.

وقال “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” أنه في حال تم رفع اعتراض مالي، فإنه يتعين على المستفيد الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن.

وتابع “حساب المواطن” أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حساب المستفيد (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة).