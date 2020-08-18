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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تحقق مع «أمازون» بسبب الاحتكار خلال الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تخضع «أمازون دوت كوم» للتحقيق من جانب السلطات الألمانية بسبب مزاعم حول إساءة استغلال مركزها السوقي خلال جائحة «كورونا».
وتقود التحقيقات منظمة المنافسة الوطنية في ألمانيا من أجل الوقوف على علاقة «أمازون» بأطراف ثالثة من البائعين على منصتها، وقال المتحدث باسم الهيئة في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»: «ليس من المنوط بمنصة خاصة أن تكون منظماً للأسعار».
وتستهدف جهة التحقيق الألمانية تحديد ما إذا كانت «أمازون» تؤثر على أسعار تجار التجزئة في السوق وكيفية القيام بذلك، مشددة أنها أرسلت إلى شركة التجارة الإلكترونية بعض الأسئلة بشأن ذلك الصدد.
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