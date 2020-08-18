اخبار الخليج

ألمانيا تحقق مع «أمازون» بسبب الاحتكار خلال الجائحة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تحقق مع «أمازون» بسبب الاحتكار خلال الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

ألمانيا تحقق مع «أمازون» بسبب الاحتكار خلال الجائحة

متابعات_ الخليج 365

تخضع «أمازون دوت كوم» للتحقيق من جانب السلطات الألمانية بسبب مزاعم حول إساءة استغلال مركزها السوقي خلال جائحة «».

Advertisements

 

وتقود التحقيقات منظمة المنافسة الوطنية في ألمانيا من أجل الوقوف على علاقة «أمازون» بأطراف ثالثة من البائعين على منصتها، وقال المتحدث باسم الهيئة في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»: «ليس من المنوط بمنصة خاصة أن تكون منظماً للأسعار».

 

وتستهدف جهة التحقيق الألمانية تحديد ما إذا كانت «أمازون» تؤثر على أسعار تجار التجزئة في السوق وكيفية القيام بذلك، مشددة أنها أرسلت إلى شركة التجارة الإلكترونية بعض الأسئلة بشأن ذلك الصدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تحقق مع «أمازون» بسبب الاحتكار خلال الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا