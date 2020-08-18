شاومي تفاجئ الأسواق بإطلاق أول تلفاز شفاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

في مسعى لتتصدر أسواق شاشات التلفاز الذكية أطلقت شركة شاومي التلفاز Mi TV Lux الجديد، والذي يعتبر أول تلفاز شفاف في الأسواق.



وأعلنت الشركة الصينية أن جهاز التلفاز الجديد يظهر بخلفية شفافة، حيث يمكن أن تطفو واجهة المستخدم الخاصة بالتلفاز في الغرفة، بينما تكون المساحة خلف الشاشة غير مرئية، عندما يتم عرض الفيلم.

ويحيط بالشاشة الشفافة إطار نحيف للغاية، كما توجد قاعدة ضخمة تشتمل على جميع الأجزاء التقنية، وكذلك سماعات تدعم تقنية دولبي Atmos.

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وأوضحت شاومي أن التلفاز الجديد يأتي بلوحة قياس 55 بوصة وتعمل بدقة 1920 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز وزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، وتمتاز اللوحة OLED، التي يبلغ سُمكها 5.7 ملم، بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 93%، ونظير هذا التصميم المبتكر يتعين على المستخدم التخلي عن دقة الوضوح 4K.

ويعتمد تلفاز شاومي الجديد على نظام "MIUI for TV"، والذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد، ولكن تم تعديله لكي يتناسب مع الشاشة الشفافة من أجل زيادة تأثير اللوحة الخاصة إلى أقصى حد.

وينبض بداخل التلفاز Mi TV Lux الجديد معالج Cortex-A73 من ARM رباعي النوى مع وحدة معالجة رسوميات Mali-G52 وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وذاكرة فلاشية 32 جيجابايت، ويضم التلفاز الجديد ثلاثة منافذ HDMI.

وأعلنت الشركة الصينية عن البدء في طرح التلفاز الشفاف الجديد في الأسواق بدءا من 26 أغسطس/آب الجاري.