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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طفرة في فيروس كورونا تجعله أكثر عدوى وأقل فتكاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن طبيب أمراض معدية بارز أن فيروس كورونا المستجد شهد تحوراً يزداد شيوعاً في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا، وأن هذا التحور يجعله أكثر عدوى لكن أقل فتكاً.
وقال بول تامبيا، وهو استشاري كبير في جامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية، إن الدلائل تشير إلى أن انتشار طفرة (دي614جي) في أجزاء من العالم تزامن مع انخفاض معدلات الوفاة، ما يوحي بأن هذا التحور أقل فتكاً.
وأضاف، في حديث لرويترز: "ربما كان وجود فيروس أكثر عدوى لكن أقل فتكاً شيئاً جيداً."
وقال إن أغلب الفيروسات تصبح في العادة أقل فتكاً لدى تحورها.
ومضى قائلاً: "من مصلحة الفيروس أن يُعدي المزيد من الناس لا أن يقتلهم، لأن الفيروس يعتمد على العائل في حصوله على الغذاء والمأوى".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن العلماء اكتشفوا هذه الطفرة في فبراير مع انتشارها في أوروبا والأمريكتين.
وقالت أيضاً إنه ما من دليل على أن التحور أدى إلى مرض أكثر خطورة.
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