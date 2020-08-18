وقال عليوي للسومرية نيوز: "لن نكون معرقلين لجهود الحكومة أو نضع العصا في دولاب عجلة واجباتها، وسنبقى نراقب ما تقوم به، رغم تحفظنا على بعض الأمور والإجراءات".
وتابع "زيارة الكاظمي إلى واشنطن لن نعطي أي موقف حولها بشكل مسبق وسننتظر استكمالها وعودة رئيس الوزراء وتقديم موجز لما جرى في الزيارة للقوى السياسية ومجلس النواب".
وأضاف عليوي "أي اتفاقات يجريها الكاظمي مع واشنطن نحن في حل عنها وغير ملزمين بالقبول بها، مهما كانت فائدتها للعراق، مالم يكن في مقدمتها جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق".
وأتم "أي مغريات تقدمها واشنطن في سبيل إبقاء قواتها، هي طعم بغية إغراق العراق أكثر وهو أمر لم ولن نسمح به مهما كانت التضحيات".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني عراقي: نحن في حل من أي اتفاقات بين الكاظمي وواشنطن إلا إذا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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