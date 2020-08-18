بدء توطين 9 أنشطة الخميس المقبل

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 1/ 1/ 1442هـ، توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%.

ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًا في مارس الماضي، يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، اعتبارًا من 01/ 01 / 1442 هـ الموافق 20/ 8/ 2020 م.