التعليم تدعو المستفيدين من منصة مدرستي لتحديث رقم الاتصال

دعت وزارة التعليم المستفيدين من منصة مدرستي إلى ضرورة تحديث أرقام الهواتف الخاصة بهم على نظام نور للاستفادة من خدمات المنصة. وتفصيلاً، أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري أنه حرصًا من الوزارة على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا، يجب على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصلهم رسالة تحديث الحساب. ‏رابط نظام نور: ‏https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

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