الطقس .. رياح سطحية نشطة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.