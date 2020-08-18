شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المنافسة» تكشف: تغريم 20 شركة مخالفة بـ134 مليون ريال خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إحصائية للهيئة العامة للمنافسة، أن إجمالي القرارات التي أصدرتها لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة التابعة لها ضد شركات مخالفة لأحكام نظام المنافسة خلال العام الماضي 2019 بلغت 20 قراراً بمبلغ 134 مليونا و 260 ألفا وذلك خلال العام الماضي 2019، بلغت منها 12 قراراً بأحكام نهائية بمبلغ 81 مليونا و 8 قرارات ابتدائية ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار بمبلغ 53 مليونا.

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وبينت الإحصائية، بحسب “الوطن”، أن قرارات الأحكام النهائية المؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض توزعت على 12 شركة، منها 5 شركات عاملة في نشاط المطاعم الشعبية تجاوزت قيمتها 8 ملايين ريال، وشركتان عاملتان في قطاع إنتاج المشروبات الغازية وتعبئتها بمبلغ 40 مليون ريال، وشركة عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ 10 ملايين ريال، وشركة عاملة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بـ 10 ملايين ريال، وشركة عاملة في نشاط الإنتاج الفني بـ 5 ملايين ريال، وكذلك شركة عاملة في قطاع استيراد الأرز بـ 5 ملايين ريال، وشركة عاملة في قطاع الغاز بـ 3 ملايين ريال.

فيما جاءت قرارات اللجنة الـ 8 الابتدائية ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار على 3 شركات عاملة في قطاع المحروقات البترولية بمبلغ 30 مليونا، و 4 شركات عاملة في قطاع الأدوية بمبلغ 20 مليونا، وشركة عاملة في قطاع الغاز بمبلغ 3 ملايين.

وشملت المخالفات الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، مخالفة الاتفاق مع المنافسين على رفع الأسعار، وربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، ورفض التعامل دون مسوغ بهدف الحد من دخول منافس للسوق، وربط بيع سلعة أو خدمة بشراء سلعة أو خدمة أخرى، والاتفاق مع المنافسين على شروط بيع السلع والخدمات، وعدم الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي، والقيام بسلوك يؤدي إلى إقصاء منشأة من السوق، والتواطؤ في العطاءات والعروض.