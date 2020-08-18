شكرا لقرائتكم خبر عن «تباعد»: 15 ألف مصاب بـ«كورونا» أبلغوا عن إصابتهم عبر التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزارة “الصحة”، أن 15 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد استشعروا مسؤولياتهم وأبلغوا عن إصابتهم عبر تطبيق “تباعد”. ونشر الحساب الرسمي للتطبيق على “تويتر”، مقطع فيديو تحت عنوان “كي تعلم عِظم ما فعلوه تخيل كم نفسًا أنقذوها!”، لحث المصابين على المشاركة في التطبيق؛ لكي يتم إشعار المخالطين له خلال الـ14 يومًا الماضية.

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