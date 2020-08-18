شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : لا استثناءات فى حظر أذونات عمل الـ 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة فى الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن قرار حظر إصدار إذن عمل للعمالة الوافدة ممن يبلغون 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات، اعتباراً من مطلع يناير 2021، لم يتضمن أى استثناءات، وأوضحت المصادر، أن كل وافد شارف على الـ 60 عاماً من غير الجامعيين وانتهى إذن عمله، سيُجدَّد سنة واحدة فقط؛ ليتسنى له خلالها إنهاء ارتباطاته فى البلاد، وترتيب أموره، وتصفية جميع أعماله قبل المغادرة النهائية.

و وفقا لما نشر على موقع جردية "الجريدة" الكويتية، لقى هذا القرار تساؤلات واسعة من جانب العمالة الوافدة المشمولة به، ولاسيما ممن لديهم أبناء على كفالتهم ويدرسون فى المراحل التعليمية المتنوعة، خصوصاً الجامعية، وما قد يسببه من ضياع سنوات عليهم.

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من جهة أخرى، قررت الهيئة تقنين أوضاع عمالة الشركات والمؤسسات فى المنطقة التجارية الحرة، من خلال تمديد صلاحية اعتماد المفوض بالتوقيع اعتباراً من 12 الجارى ولمدة شهر واحد فقط، وذلك إلى حين إقرار الضوابط الجديدة من الجهات الحكومية المختصة.