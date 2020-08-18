شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العراقى: الكاظمى سيتوجه بعد زيارة واشنطن إلى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، أن الكاظمى سيتوجه بعد زيارة الولايات المتحدة الامريكية إلى الأردن، مشيراً إلى أن وفداً رسمياً برئاسة وزير الخارجية سيلتقى بنظيره الأمريكى فى واشنطن، وقال ملا طلال فى المؤتمر الصحفى إن "الوفد سيناقش إجراء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجى ليست الأخيرة وستكون هنالك جولات أخرى".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أضاف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، أن "زيارة رئيس الوزراء لواشنطن ستبحث المجالات الأمنى والاقتصادى والصحى والطاقة"، وتابع ملا طلال أن "نهج الحكومة دعم استقرار المنطقة وعدم الدخول بسياسة المحاور".

وأوضح، أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية ما زالت قائمة"، مبيناً أن "الكاظمى سيتوجه بعد زيارة واشنطن الى الأردن"، وأكد ملا طلال أن "الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات وقادرة على إجرائها فى الموعد المحدد".

وأشار ملا طلال، إلى أن "مجلس الوزراء قرر إطلاق الوثائق لخريجى الكليات الطبية"، وبين أن "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإيجاد حلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا، وأن موازنة 2021 ستخصص جزءا كبيرا من درجات الحذف والاستحداث لحملة الشهادات العليا".

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ونوه بأن، "مجلس الوزراء أقر توحيد ساحتى التعرفة الكمركية بميناء أم قصر وتسميتها بساحة الترحيب الكبرى".

وأقر المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، بأن "مفردات البطاقة التموينية لا تليق بالمواطن العراقى وهنالك رؤية تتم دراستها".

وأوضح، أنه "لا حديث داخل أروقة مجلس الوزراء بشأن قانون التجنيد الإلزامي"، وبين ملا طلال أنه "مجلس الوزراء أعطى صلاحيات استثنائية لوزير الكهرباء"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر".