نتنياهو: نستعد لتسيير رحلات طيران للإمارات عبر الأجواء السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل تستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة للإمارات عبر الأجواء السعودية في إطار توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عزمهما تطبيع العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق ترعاه الولايات المتحدة يمكن لتطبيقه أن يعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى مواجهة إيران. وتصبح الإمارات بذلك ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأطلع نتنياهو في مطار بن جوريون في تل أبيب على خطط توسيع نشاط الطيران، الذي قلصه تفشي فيروس كورونا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لفتح مسار جوي مع الدولة الخليجية.

وقال نتنياهو للصحفيين "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية" مقدرا زمن الرحلة "بنحو ثلاث ساعات مثل الرحلة إلى روما".

ولا تعترف السعودية بدولة إسرائيل ومجالها الجوي مغلق أمام الطائرات الإسرائيلية. لكن في خطوة اعتبرت في إسرائيل إشارة على تحسن العلاقات مع الرياض، سُمح لطيران الهند في 2018 ببدء رحلات تحلق فوق السعودية في طريقها من نيودلهي إلى تل أبيب.

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وقال نتنياهو في مطار بن جوريون "نتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة" مع الإمارات.

ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي الإمارات خلال أسابيع للعمل على طبيع العلاقات لكن القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 قد تعطل فتح مسارات للطيران التجاري بسرعة.

وشغلت الإمارات يوم الأحد خطوط الهاتف مع إسرائيل التي دُشنت باتصال بين وزيري خارجية البلدين.