شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ800 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى السودان، تسجيل 5 حالات وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، بأن عدد الإصابات الكلى ارتفع ليصل إلى 12 ألفا و410 حالات، بينها 803 حالات وفاة.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم " الإخبارية ، أشارت الوزارة إلى تماثل 35 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و385 حالة.

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ووصل العدد الإجمالى للوفيات حول العالم بفيروس كورونا إلى أكثر من 775 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون.