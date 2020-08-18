شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ800 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى السودان، تسجيل 5 حالات وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، بأن عدد الإصابات الكلى ارتفع ليصل إلى 12 ألفا و410 حالات، بينها 803 حالات وفاة.
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم " الإخبارية ، أشارت الوزارة إلى تماثل 35 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و385 حالة.
ووصل العدد الإجمالى للوفيات حول العالم بفيروس كورونا إلى أكثر من 775 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ800 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.