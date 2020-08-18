شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان الجريح يتأهب للحكم فى اغتيال رفيق الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، التى تدعمها الأمم المتحدة للحكم اليوم الثلاثاء، فى قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 قتل رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى و21 آخرين، وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيرانى والسورى فى لبنان.

وأدى اغتياله، إلى أسوأ أزمة فى لبنان منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.

ونفت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، أى ضلوع لها فى تفجير 14 فبراير 2005.

وطغى على القضية الانفجار الذى هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر فى تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.

وقد يؤدى الحكم فى لاهاى، إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.

وكان الحكم، متوقعا فى بادئ الأمر فى وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما، وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.

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وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائى اللبنانى ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.

وقع الانفجار الذى قتل الحريرى فى 14 فبراير 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووى أن التفجير نفذه انتحارى لم يتم التعرف على هويته قط.

وأثناء المحاكمة، تحدث أهالى الضحايا بقوة أمام المحكمة عن أفراد عائلاتهم الذين فقدوا أرواحهم. ويتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر ست ساعات، عبر الفيديو مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يحضر سعد نجل الحريري.

واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعى وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريرى فى الأشهر التى سبقت الهجوم لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.

ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة فى التخلص من الحريري.

لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادى يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.