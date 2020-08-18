شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع مبعوث رئيس النيجر سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية النيجر سانى مهامادو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فى كافة المجالات، وتناول الجانبان - خلال اللقاء الذى جرى اليوم فى الرياض - عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

و فى سياق أخر، شدد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال بنظيره اليونانى نيكوس ديندياس على أهمية الاتفاق المصرى اليونانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وقبلها بحث وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس فى اتصال هاتفى العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكدا وزيرا خارجية الإمارات واليونان رفض أى إجراءات تهدد الاستقرار فى منطقة شرقى المتوسط ويشددان على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.