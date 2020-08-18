كوشنيـر: معـاهـدة السـلام طفـرة فـي المنطقـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء



أكد جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل طفرة في منطقة الشرق الأوسط التي لا يريدها منطقة غارقة في الصراعات. مضيفاً أن الولايات المتحدة برئاسة ترامب، مستعدة لتقديم كل الدعم لأي دولة عربية تسعى لإحلال السلام والمضي قدماً في استقرار المنطقة، مؤكداً أن أمريكا لم تمارس ضغوطاً للسلام مع إسرائيل وكل دولة تفعل ما تراه لمصلحتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، نظمه مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، عن معاهدة السلام، حيث أشار كوشنير إلى الاتفاقية التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، ولم يكن ممكناً وقفها، حيث أرسلت 150 مليار دولار إلى إيران بمقتضاها. وهناك جمود على صعد كثيرة في اليمن وليبيا، وهناك الكثير من التهديدات من المنظمات الإرهابية للولايات المتحدة، فضلاً عن الصحفيين الأمريكيين الذين قتلوا بسبب هذه الصراعات.

وتابع: في بداية ولاية الرئيس ترامب، جمع 54 قائداً من الدول الإسلامية، وتوصلوا إلى «اتفاق إبراهيم»، وهناك قناعة بأنه ينبغي اتخاذ خطوات للتعامل مع إيران التي تعد مشكلة، والمحاربة في المعركة الطويلة الأمد ضد التطرف. كما أطلق هذا اللقاء، مركز مكافحة التطرف، واتفقوا على المضي قدماً في محاولات حلحلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونقل الرئيس ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، وأكد أكثر من مرة أنه سيساند ما هو صحيح.

وقال: رأت دولة الإمارات أنه ربما بإقامة علاقات مع إسرائيل، سيكون هناك أمل للفلسطينيين للتوصل إلى الاتفاق، لدينا الآن قوتان اقتصاديتان كبيرتان، ستبدآن علاقات تجارية، وتسيير رحلات طيران وإتاحة المجال للإماراتيين لزيارة إسرائيل وزيارة المسجد الأقصى، مؤكداً أن حياة الشعب الفلسطيني ستكون أفضل بوضع حدّ للصراع.

وأكمل: على مدار الـ 100 عام الماضية، استخدم الأصوليون المسجد الأقصى ذريعة، وبالتأكيد المسجد مفتوح ويحدّ من التوتر، والتقسيم الذي استمر طويلاً، وقدمت إسرائيل عرضاً سخياً للغاية لإقامة دولة فلسطينية، ومكّن الرئيس ترامب من حدوث هذه الطفرة الكبيرة، وما رأيناه على مدار الـ 4 أيام الماضية، أن كثيراً من الناس أصبح لديهم تفاؤل بمستقبل أفضل.

وتابع: نؤمن بأن التطبيع سوف يستمر، وسيكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك فرص جيدة متاحة في ظل قيادة الرئيس ترامب، حيث تغيرت نظرة الناس للمنطقة، ونحن متفائلون للغاية، ونأمل بأن يخلق المزيد من الفرص الاقتصادية ونمضي بالمنطقة قدماً للأمام.

وأكد أن إسرائيل، ستلتزم ببنود الاتفاقية، وخاصة عدم ضم أراض جديدة، لأنها وافقت على ذلك، لأن التركيز حالياً يجب أن يكون في مسار تفعيل هذه الاتفاقية، نحن نريد من إسرائيل أن تركز على خلق المزيد من العلاقات، ونعتقد أن الإسرائيليين سيلتزمون بالاتفاقية، وترامب والولايات المتحدة حليفان قويان لإسرائيل، وستفي إسرائيل بتعهداتها، حيث إن الرئيس ترامب يحظى بثقة الحكومة والشعب الاسرائيليين، وهناك أمل بمزيد من الدول التي ستوقع اتفاقيات سلام مع اسرائيل.

واختتم: دعونا نظل متفائلين وسؤالي إلى كل هؤلاء الذين يرفضون ما يحدث، ما الحل؟ وما خطة السلام من جانبكم؟