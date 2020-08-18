"أدنى معدل منذ خمسة أشهر"... تراجع قياسي بوفيات وإصابات كورونا في مصر

وسجلت وفيات وباء كوفيد-19 في مصر يوم الاثنين 13 وفاة فقط في أدنى معدل منذ حوالي خمسة أشهر، فيما استمرت الإصابات عند مستوى منخفض لتسجل 115 حالة مستقرة بذلك عند مستويات نيسان/ أبريل الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، فقد تم "تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 13 حالة جديدة".

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وأشار البيان، إلى "خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم".



وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة".