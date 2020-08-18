شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الإماراتى يشتبك مع ثمانية قوارب صيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دوريات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عند الساعة 1200 يوم أمس الإثنين 17 أغسطس، دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الاقليمية للدولة شمال غرب جزيرة صير بونعير، وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقاف قوارب الصيد لكنها لم تمتثل للأوامر، وقامت زوارق حرس السواحل الإماراتية، بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر، وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك. Advertisements و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد، حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة.

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