شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال قرب باب حطّة بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُستشهد اليوم شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن الاحتلال منع طواقمها من الدخول لمحيط باب حطة بعد إطلاقه النار على شاب، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فى القدس أن جيش الاحتلال ترك الشاب ينزف دون السماح بتقديم أى إسعافات أولية له، جاء ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعتقلت اليوم شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية وآخر من من الخليل.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبدالروؤف تيسير ياسين ، أثناء عبوره حاجزا عسكريا قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال عمر تحسين حامد من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وأصابت عددًا من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال تصديهم لتجريف وشق طرق استيطانية في الجبل "الوسطاني" التابع للقرية.