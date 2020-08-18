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نائب وزير الدفاع السعودى يبحث مع قائد الجيش الباكستانى العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض يوم الإثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً، وفق ما نشرت وكالة واس


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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