شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة محافظة جدة تغلق 190 محلًّا تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفّذت أمانة محافظة جدة وعلى نطاق 19 بلدية فرعية جولات رقابية ميدانية أسفرت عن إغلاق 190 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 59 ورشة جرى إغلاقها لمخالفتها هذه الأنظمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية و"البروتوكولات" الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، وسط تأكيد الأمانة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة محافظة جدة تغلق 190 محلًّا تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.