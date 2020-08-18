شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار البرلمان الليبى: زيارة وزيرى دفاع تركيا وقطر إلى ليبيا رسالة للداخل الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى المريمى، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، إن زيارة وزيرى دفاع تركيا وقطر إلى ليبيا هى رسالة واضحة إلى الداخل الليبى، وإلى البرلمان الليبى، وللشعب الليبى الحر، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى الليبى أعد العدة للتصدى لأى خطر تركى يهددها.

من جانب آخر كان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمى، قد أكد أن قرار البرلمان المصرى بالموافقة على تفويض الجيش المصرى بإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد، جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري.

وكان مجلس النواب المصرى قد عقد جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.



وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك مساء الإثنين 20 يوليو الماضى، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.