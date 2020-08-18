شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الداخلية السودانية حول تعاملها مع مظاهرات الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت وزارة الداخلية السودانية، بيانا صحفيا حول تعامل الشرطة مع المواكب التي سيرها الثوار نهار الإثنين وكيف تعاملت الشرطة معها و مبررات استخدام الغاز المسيل للدموع. ونقلت وكالة الأنباء السودانية البيان وهذا نصه: شهدت ولاية الخرطوم ظهر يوم 17/اغسطس 2020 مواكب وصلت الي وسط الخرطوم ، وقد بدأت التجمعات بشكل سلمي وحضاري يعبر عن الثورة التي اتصفت بالسلمية وسط تنظيم ملحوظ ، بيد أن انحرافات قد حدثت في مسارها حين حاولت مجموعات اقتحام مجلس الوزراء ، ازاء ذلك قامت قوات الشرطة بانفاذ القانون _ ووفقا لنصوصه _ استخدمت الغاز المسيل للدموع حسب تقدير الموقف للقيادة الميدانية ،وقد نتج عن ذلك اصابات متفاوته وسط المتظاهرين وقوات الشرطة وتم اسعافهم للمشافي . تؤكد قوات الشرطة أنها تقوم بتنفيذ القانون حرفيا وتؤدي واجبها الذي يهدف الي بسط الأمن وحماية الارواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة ، وأن هذه الاجراءات ترمي الي تجنب ما هو اسوأ وتناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتعبير السلمي وعدم التعرض للقوات العاملة والممتلكات الخاصة والعامة .

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