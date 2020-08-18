محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثــان العـلاقـات الاستـراتيجيـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” و(وام)



بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة -خلال اتصال هاتفي- العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، وجوانب التعاون المشترك وسبل تنميته، بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ سموه، جوكو ويدودو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال إندونيسيا.. متمنياً لها مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

وتبادل سموه والرئيس الإندونيسي - خلال الاتصال - أطيب التهاني والتمنيات، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد.. معربين عن أملهما أن يسوده السلام والازدهار والاستقرار، وأن يكون عام خير لشعوب العالم أجمع. كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية والتنموية.. إضافة إلى مستجدات عدد من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وغرّد سموه عبر «تويتر»: «تبادلت الأحاديث الودية خلال اتصال هاتفي مع الصديق جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا.. وتناولنا علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا.. كما تبادلنا التهاني بقرب حلول عام هجري جديد نأمل أن يسوده السلام والازدهار والاستقرار لشعوب العالم أجمع».