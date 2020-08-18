قرقاش: معاهدة السلام قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران

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قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران.

وغرد عبر «تويتر»: «معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد، سواء كان مبعثه التنمر أو القلق. القرارات الاستراتيجية تحوليّة، ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استدعت القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات.

واعتبرت الوزارة هذا الخطاب غير مقبول وتحريضياً، ويحمل تداعيات خطِرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» إن بلاده تعمل على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي ودبي؛ وذلك على خلفية معاهدة السلام التي تم الإعلان عنها، قبل أيام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وصرّح رئيس وزراء إسرائيل خلال جولته بمطار بن غوريون قائلاً: «أزف لكم بشرى أننا نعمل حالياً على السماح بالقيام برحلات جوية مباشرة ستربط تل أبيب بدبي وبأبوظبي».

وأضاف: «أجريت للتو جولة سريعة في المطار؛ تمهيداً لافتتاح الرحلات الجوية من جديد؛ حيث وقفت خلالها على الترتيبات الأمنية والصحية. إنها بالطبع تجربة أولية، ونجاحها يرتبط بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا».

وقال نتنياهو: «إنها رحلة جوية قصيرة للغاية؛ كونها لا تستغرق سوى 3 ساعات تقريباً، مثل الرحلة إلى روما مثلاً؛ لكنها ستغيّر وجه الطيران الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي؛ من خلال إضافة حجم هائل من النشاط السياحي بالاتجاهين، وحجم هائل من الاستثمارات». وأضاف: إن الإمارات معنية جداً بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل في مجال التكنولوجيا، وفي استيراد المنتجات الرخيصة؛ إذ يقع هناك أكبر مراكز التجارة الحرة وأكثرها كفاءة في العالم. وأوضح: نقدّر أننا سنتوصل إلى اتفاق يسمح حقاً بإقامة الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ودبي، مما سيفتح سوق السياحة والطيران الإسرائيلي، كما سيجذب الاستثمارات بأحجام لم نشهد مثلها قط.