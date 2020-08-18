شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: صحة الأمير في تحسن مستمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بعد إجرائه جراحة الفترة الماضية. وطمأن رئيس الوزراء الكويتي المجلس، في اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين، على التحسن المستمر الذي تشهده صحة أمير الكويت، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية. وعبر المجلس عن عميق ارتياحه، «سائلاً الله تعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء».
واستهل المجلس أعماله بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى أمير الكويت ونائبه وولي عهده بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 ه.
ويستكمل الشيخ صباح الأحمد علاجه الطبي في الولايات المتحدة.
وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.(وكالات)
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