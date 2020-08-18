الإمارات تدين هجمات الحوثي على المدنيين في السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في السعودية؛ من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية، تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

وجددت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحفظ أمنها، وتأمين السلامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة؛ تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات؛ يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس الاثنين، أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية في السعودية.

والسبت أيضاً، تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة، التي قامت الميليشيات الحوثية بإطلاقها من العاصمة صنعاء؛ حيث تم اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني.

من جهتها، أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيات الحوثي لاستهداف أراضي السعودية. وأكد بيان للخارجية المصرية تضامن مصر ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات؛ للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.

على صعيد آخر، تواصل دولة الإمارات؛ عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، مشروع العيادة المتنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء القرى والمناطق النائية في محافظة حضرموت، والمناطق المجاورة لها.

واستقبلت «العيادة» خلال يومين 60 حالة مرضية من أهالي منطقة الغليلة بمديرية المكلا، من مختلف الفئات العمرية؛ حيث جرى معاينة المرضى، وتقديم الأدوية المجانية لهم.

وتستمر العيادة في تقديم خدماتها بين مناطق ومديريات محافظة حضرموت، 6 أيام من كل أسبوع على مدار العام الجاري 2020.

وقال مشرف الفريق الطبي: إن العيادات المتنقلة قدمت الأدوية المجانية للمرضى، خاصة الذين يعانون الأمراض المنتشرة مثل: الإسهال المائي الحاد،

والأمراض الجلدية، وسوء التغذية. ولفت إلى أن المنطقة نائية، وتخلو من الخدمات الصحية، وجاء تدشين العيادات المتنقلة؛ لتخفيف معاناة السكان، وستواصل القيام بواجبها الإنساني؛ من خلال النزول الميداني إلى مختلف المناطق المحرومة من الخدمات.

وبدورهم أعرب السكان عن شكرهم لوقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانبهم، مشيدين بجهود «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، وتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مناطقهم. (وام)