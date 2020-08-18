الصيـن تمنـح أول بـراءة اختـراع للقـاح مضاد لـ «كورونـا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، إن شركة كانسينو بيولوجيكس، حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح «إيه دي 5 إن سي أو في» ضد «كوفيد 19».

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، إن هذه هي أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح «كوفيد 19».

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين، قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس/آب. وقالت السعودية هذا الشهر، إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو. وأعلنت كانسينو أنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي، لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

وفي السياق نفسه، حثت بريطانيا المسنين والمتطوعين من جماعات الأقلية السوداء والآسيوية، على الانضمام للمشاركة في تجارب لقاح «كوفيد 19» لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل للقاح ناجح ضد هذا المرض، يوفر الحماية منه للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقالت وزارة الأعمال البريطانية، إن أكثر من 100 ألف شخص تطوعوا للمشاركة في تجارب اللقاح، ولكن هناك حاجة لعدد أكبر من المتطوعين للتأكد من أن اللقاحات المرشحة صالحة للجميع.



وقالت كيت بينجهام، رئيسة قوة العمل الخاصة باللقاحات في بريطانيا: «حماية المعرضين للخطر هي الوسيلة الوحيدة التي سننهي بها هذه الجائحة».

في غضون ذلك، جرى تمديد إغلاق مناطق جديدة في إسبانيا للحد من عودة تفشي الفيروس، في اليوم التالي لتظاهرة نظمها معارضو هذه القيود. وتبنّت الأندلس (جنوب) وقشتالة وليون (وسط) وغاليسيا وكانتابريا (شمال) إجراءات الإغلاق، وهي سارية منذ الأحد، في لاريوخا (شمال) ومورسيا (جنوب).

وأرجأت حكومة نيوزيلندا، الانتخابات التشريعية لأربعة أسابيع، وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، 17 أكتوبر موعداً جديداً للانتخابات التشريعية التي كان يفترض إجراؤها في 19 سبتمبر.

كما وضعت سلطات كوريا الجنوبية آلافاً من أتباع كنيسة بروتستانتية في سيؤول قيد الحجر، بعد ظهور بؤر وبائية مرتبطة بمجموعات دينية.

على صعيد آخر، ارتفعت حصيلة الوفيات في الهند إلى أكثر من 50 ألفاً، مع تفشي الوباء في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، حيث يواجه النظام الصحي صعوبات، ويعاني المصابون الوصم السلبي.

ويرى العديد من الخبراء أن الأعداد الفعلية، قد تكون أعلى بكثير نظراً لعدم قيام السلطات بعدد كبير من الفحوص. وفي لبنان امتلأت معظم مستشفيات بيروت بالمصابين، فيما حذر وزير الصحة حمد حسن، من أن لبنان «وصل إلى شفير الهاوية»

وفي المقابل، أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، أن إيطاليا التي تحاول احتواء ارتفاع الإصابات ستقدم «التضحيات» اللازمة لتأمين إعادة فتح المدارس في منتصف سبتمبر المقبل.

وقال سبيرانزا: «في أقل من شهر، سيكون علينا إعادة فتح المدارس والجامعات بكل أمان. وهذا سيكون رهناً بسلوكنا وتصرفات كل المواطنين، بدءاً بالشباب الذين يجب أن يتحلوا بالوعي».

وأضاف الوزير أن «البيانات في إيطاليا أفضل بكثير مما هي في عدة دول أوروبية، مع أقل من 500 إصابة يومية حالياً، مقابل ثلاثة آلاف في فرنسا وإسبانيا، لكن الاتجاه نحو تزايد العدوى يرغمنا على رفع مستوى التنبه».

وأضاف: «لا يمكننا الفشل في مسألة المدارس، وكل إجراء وكل تضحية مطلوبة تتم من أجل التفكير في إعادة فتح المدارس التي ستعني نهاية العزل بشكل فعلي».

(وكالات)