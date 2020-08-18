«دبي العطاء»: مبادرة لجمع 110 ملايين لمساعدة الأطفال والشباب

برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ أطلقت دبي العطاء؛ إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع منتجع «أتلانتس» النخلة دبي، والفنان العالمي ساشا جفري، مبادرة «إنسانية مُلهَمة» تتضمن إعداد أول لوحة فنية من نوعها في العالم، ترسم على القماش، ومن شأنها تحطيم الرقم القياسي لموسوعة «حينيس»؛ كونها أكبر لوحة فنية في العالم.

وتهدف المبادرة المستوحاة من رؤية الفنان ساشا عن تعزيز التواصل بين الناس؛ بعد وباء «كوفيد-19»؛ لمعالجة الآثار السلبية للجائحة في الأطفال والشباب، إلى جمع 110 ملايين درهم؛ (30 مليون دولار)، للتواصل مع مليار شخص، ودعم «دبي العطاء» وشركائها، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)؛ حيث ستطلق الجهات الثلاث مبادرة عالمية؛ لتوسيع نطاق الاتصال الرقمي؛ لضمان الحد الأدنى من استمرار العملية التعليمة، وتوفير فرصة الحصول العادل على التعلم عن بُعد، لجميع الأطفال والشباب.

كما ستدعم مبادرة «إنسانية مُلهَمة»، مؤسسة «جلوبال جيفت» التي ستركز على هدفها الخيري الأساسي؛ المتمثل في دعم تعليم الأطفال ورفاهيتهم، وتستهدف أولئك الأكثر حاجةً في ظل الجائحة، وينضم إلى هذه المبادرة شركاء من القطاع الحكومي في دولة الإمارات، بما فيها وزارتا التسامح والتعايش، والتربية والتعليم، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وتتصدر دولة الإمارات المشهد العالمي، بمبادرات ورؤى وبرامج وطنية؛ تسهم في نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، وإقامة جسور التعاون الدولي والتواصل والتلاقي والحوار، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بمكانة دولة الإمارات التي أصبحت قوة رائدة في إقامة جسور التعاون الدولي والتواصل والتلاقي، بنشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام؛ عبر طيف مجتمعها المتنوع والمتعدد الثقافات. مؤكداً أن «إنسانية مُلهَمة»؛ تعكس تلك الجهود الرامية إلى تزويد الأطفال والشباب، بغضّ النظر عن جنسهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم، بفرص للتواصل، والحصول على وسائل الاتصال؛ لمتابعة تعليمهم.



«إنسانية مُلهَمة»



كانت فرصة التغيير في ظل جائحة «كوفيد-19» الدافع لإطلاق مبادرة جفري «إنسانية مُلهَمة» التي جاءت بعنوان: «لنرسم العالم بلون مختلف» بتركيزها على موضوعي «العزلة» و«الاتصال». وحددت المبادرة الهدف الطموح؛ لمساعدة عشرات الملايين من الأطفال على التواصل. وستكون لوحة جفري الفنية الرائدة التي جاءت باسم «رحلة الإنسانية»، ووصفت بأنها «كنيسة سيستين الحديثة»، أكبر مبادرة اجتماعية وفنية وخيرية عالمية في التاريخ، ويعدّها جفري حالياً في قاعة منتجع «أتلانتس» النخلة في دبي لنحو 20 أسبوعاً؛ حيث حوّل المكان إلى أكبر استوديو خاص بفنان في العالم. وتجمع هذه التحفة الفنية المقرر الانتهاء من إعدادها في السابع من سبتمبر/أيلول، تأييد نحو 100 من المشاهير في العالم منهم: فيرات كوهلي، إيفا لونغوريا، ديباك تشوبرا، بروكلين بيكهام، هولي برانسون، رونان كيتنغ، أنطونيو بانديراس، ميلاني غريفيث، شيلبا شيتي، بيكسي لوت، ليونا لويس، نايل رودجرز، ديفيد ويليامز، كاتي بايبر، لويس فونسي، كيليان مبابي، كيرستي غالاشر، ريتا أورا وغيرهم.

وفي الوقت الذي يستخدم فيه أقل من نصف سكان العالم الإنترنت اليوم، وفي ظل التفاوت الكبير الموجود بين البلدان الصناعية والبلدان النّامية، أصبح توفير الاتصال أولوية قصوى. وقد حث هذا الواقع الجديد «دبي العطاء» وشركاءها على العمل معاً؛ لصياغة إعلان عالمي عن الاتصال؛ لتعزيز فرص الحصول على الاتصال، للتعلم والارتقاء بسبل العيش، كونه حقاً لكل شاب. وستؤدي المبادرة والفنان جفري، دوراً محورياً في تعزيز هذا الإعلان العالمي.

وقال الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: لقد أجبر هذا الوباء 192 دولة على إغلاق المدارس والجامعات، ما أثر في أكثر من 1.5 مليار طفل وشاب في سن الدراسة، ما يمثل 90% من الطلاب. ولم يعد بوسع 60 مليون معلم ومعلمة العودة إلى الصفوف أيضاً. وفي ظل هذا الواقع الجديد، يسعدنا أن نتعاون مع منتجع «أتلانتس» دبي والفنان جفري، بهذه المبادرة الخيرية الطموحة. وأضاف: «إنني على ثقة بأن هذه المبادرة المُلهمة ستساعدنا في معالجة تداعيات هذا الوباء على التعليم؛ بتعزيز فرص الوصول إلى الاتصال وتزويد الأطفال والشباب في العالم بالموارد الرقمية التي يحتاجون إليها لمواصلة تعليمهم».

وستضم المبادرة عدداً من الشركاء المعروفين من منظمات الأمم المتحدة والجهات الحكومية في دولة الإمارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص؛ حيث سيعملون جنباً إلى جنب على تعزيز مهمتها.

وسيرفع الستار عن لوحة جفري في منتجع «أتلانتس» خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020؛ حيث ستمتد لمساحة 1800 متر مربع؛ أي أكبر من ملعبي كرة قدم كاملين. ثم ستعرض في أبرز معالم دولة الإمارات وفي بعض المتاحف الرائدة في العالم. وعقب الانتهاء من جولتها، ستقسّم إلى 60 قطعة فردية مرقمة وموقعة ومفهرسة ومعلقة على إطار؛ لعرضها في مزاد علني ينظم في ديسمبر/كانون الأول 2020 بالتعاون مع دبي العطاء واليونيسف واليونيسكو ومؤسسة «جلوبال جيفت»، في منتجع أتلانتس.