شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا دفاع تركيا وقطر في طرابلس لتأجيج الصراع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين إن قطر وتركيا قدمتا كل شيء لتشكيلات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، جاء ذلك في وقت أعلنت حكومة الوفاق، أمس، عن اتفاق ثلاثي من أجل زيادة الدعم العسكري لطرابلس،ما قد يؤجج الصراع الدائر في البلاد ويطيح بفرص إعادة التفاوض وتثبيت وقف إطلاق النار،فيما هددت ألمانيا ب«خطوات أخرى» لوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا.وأوضح الجيش الليبي أن الأتراك يعولون على المرتزقة في ليبيا، وأن تركيا تفتعل الأزمات ليس في ليبيا فقط.وقال وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش خلال لقائه وزيري الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والتركي خلوصي أكار، اللذين زارا معاً أمس العاصمة طرابلس، إنه تم الاتفاق على بناء تعاون ثلاثي بين طرابلس وقطر وتركيا من أجل رفع قدرات المؤسسات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. كما اتفق على إرسال مستشارين عسكريين قطريين إلى ليبيا لتدريب عناصر الميليشيات الليبية، وإعطاء مقاعد لليبيا في الكليات العسكرية التركية والقطرية.وكانت مصادر أمنية ليبية أفادت بأن زيارة الوزيرين، تأتي للوقوف على التجهيزات الأخيرة للقاعدة البحرية الجديدة بمدينة الخمس التي تتوسط المسافة بين مصراتة وطرابلس.والسبت الماضي وصل 100 من العسكريين الأتراك إلى القاعدة البحرية بمدينة الخمس لاستلام القاعدة سراً وتزامن وصولهم مع وصول فرقاطتين تركيتين تصاحبهما طائرة عسكرية.وقالت المصادر إنه «من ضمن أهداف الزيارة ترتيب المشهد العسكري والسياسي الجديد، خاصة بعد التحرشات الأخيرة بين الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الموالين لتركيا».وفي الوقت الذي تواصل أنقرة إرسال المرتزقة إلى بلاده، قال مسؤول الوفاق: «اتفقنا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية وضرورة دعم هذا المسار الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في البلاد».



أنقرة تنشر منظومة دفاعية



من جهته، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة رصدت نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي طراز «كوركوت» عيار 35 ملم في العديد من المناطق غربي البلاد.

وأوضح المسماري،ل«العين الإخبارية»، أن المنظومة شوهدت لأول مرة في العديد من مناطق طرابلس يونيو/حزيران 2019، مع بداية نقل المعدات والأسلحة التركية إلى ليبيا.

وكشف المسماري عن رصد تركيب المنظومة مؤخراً في قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية المحتلة، كما نشرتها في عدة أماكن بالمنطقة الغربية في مصراتة ومحيط العاصمة وداخل قاعدة معيتيقة.

وأوضح المسماري أن تركيا بدأت تعزز وجودها في تلك المناطق بمنظومات حديثة وأسلحة تقنية، مشيراً إلى أن المنظومة هي مدفعية رادارية خاصة بالطيران المنخفض وتعد من ضمن وحدات الدفاع الجوي الميداني.



ماس:«نرى هدوءاً مخادعاً»

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إلى ذلك، هدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، تركيا، من دون تسميتها، بفرض عقوبات حال استمرار انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا.

وقال ماس، الذي يزور العاصمة الليبية طرابلس، إنه في حال استمرار انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا «فسنتخذ خطوات أخرى»، في إشارة إلى إماكنية فرض عقوبات عليها.

وشدد وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحفي في طرابلس على أن بلاده متمسكة بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

واقترح ماس تشجيع إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت في ليبيا، مشيداً بالمقترح الأممي في هذا الصدد.

وأضاف الوزير «نرى هدوءاً مخادعاً في ليبيا في الوقت الحالي».



بوتين يشدد على وقف النار



بدوره، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس أيضاً في اتصال مع نظيره التركي على ضرورة اتخاذ كافة الأفرقاء في ليبيا خطوات حقيقية لوقف إطلاق النار وبدء مباشر للمفاوضات.

كما أكد بوتين، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الكرملين، الحاجة الملحة إلى خطوات حقيقية من قبل الأطراف المتحاربة نحو وقف إطلاق نار مستدام وبدء مفاوضات مباشرة، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.

(وكالات)