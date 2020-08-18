بيـروت الحزينـة تشيـع إطفائييهـا الشهـداء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” شيّع اللبنانيون، أمس الاثنين، في بيروت بحرقة قلب لا توصف، عدداً من رجال الإطفاء الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الحالي، وأدى إلى سقوط 180 قتيلاً، وأكثر من 6000 جريح، إلى جانب عشرات المفقودين، الذين لا يزالون تحت الأنقاض، فضلاً عن خسائر جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، قُدرت ب15 مليار دولار، في وقت أصدر المحقق العدلي مذكرة بتوقيف مدير الجمارك، في حين قدم البطريرك الماروني مذكرة «الحياد» الذي بشر به منذ أسابيع، بينما قدم نواب «القوات» اقتراحاً بتقصير عمر مجلس النواب، ورأى رئيس المجلس أن خلاص لبنان في الدولة المدنية الحقة.

وصباح أمس الاثنين، ودع عناصر فوج إطفاء بيروت زملاءهم: شربل حتي، ونجيب حتي، وشربل كرم، أمام مركز الفوج بالكرنتينا في العاصمة؛ وسط إطلاق المفرقعات، ونثر الورود والأرز في مشهد يفيض حزناً.

كما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل فيديوهات الوداع الأخير للضحايا، بوجود عائلاتهم.

وفيما تواصلت عمليات البحث عن المفقودين بحراً؛ حيث يتم المسح البحري الشامل، مرفقاً بعمليات الغوص تحت الماء، تابع المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق في ملف انفجار المرفأ. واستجوب على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حضور وكيلي الدفاع عنه، وفي نهاية الجلسة؛ أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.



في غضون ذلك، عقد نواب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية )مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب، أمس الاثنين، قدموا خلاله اقتراح قانون؛ يرمي إلى تقصير ولاية المجلس الحالي إلى ما قبل تاريخ 2021/5/9، أي إلى أقل من تسعة شهور؛ وهي مدة كافية حسبما قالوا لتشكيل حكومة، وإجراء التحضيرات اللازمة؛ لإجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة؛ يستطيع الشعب اللبناني خلالها التعبير عن رأيه، وتجديد الطبقة السياسية الحالية التي أسقط عنها جزءاً كبيراً من شرعيتها.

وأعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، «مذكرة لبنان والحياد الناشط»، مشيراً إلى أن «المكون الأول في المذكرة هو عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية وامتناع أي دولة عن التدخل بشؤونه»، داعياً الأسرة العربية والدولية، لتفهم الأسباب الموجبة التي تدفع أغلب اللبنانيين إلى اعتماد نظام «الحياد الناشط».

إلى جانب ذلك، استعرض ​الرئيس اللبناني العماد ​ميشال عون،​ الأوضاع الأمنية مع وزير الداخلية ​محمد فهمي، مشدداًعلى ضرورة بقاء ​القوى الأمنية​ في أقصى جهوزية؛ للمحافظة على الأمن والاستقرار، لاسيما في الأحياء المنكوبة؛ نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، وطلب خلال لقائه بوفد نقابة وسطاء التأمين من شركات التأمين الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين بالانفجار المؤمّنين لديها.

مطلبيا نظم شباب المساجد بالتنسيق مع حراك مدينة صيدا، وقفة رمزية أمام قصر العدل، صباح أمس ، طالبوا فيها بتحقيق عادل مستعجل ومستقل وشفاف؛ لمحاسبة كل مسؤول يكشفه التحقيق في انفجار مرفا بيروت رافعين شعارات دعت إلى استقلالية القضاء، وتحريره من القرار السياسي والطائفي.

وفي المواقف، أشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في دردشة مع الصحفيين، أمس، إلى أن المطلوب اليوم هو حكومة جامعة وقوية وقادرة على اتخاذ القرارات والإصلاح، معتبراً أنه لا حل ولا خلاص للبنان إلا أن يمتلك الجميع جرأة الذهاب نحو ​الدولة المدنية​؛ بالمحافظة على ​الدستور​ وحقوق الأديان.