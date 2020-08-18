مجلس العمل الفلسطيني: الإمارات خير سند للقضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، أن دولة الإمارات، كانت منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومازالت، خير سند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، منذ نكبته وحتى الآن.

كما أكد المجلس في بيان رسمي، ثقته التامة بأن دولة الإمارات لن تفرّط بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ودعمه في كل المحافل، لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مشدداً على الدور الإنساني والأيادي البيضاء لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني في كل الأوقات.

وقال المجلس إن دولة الإمارات احتضنت وتحتضن عدداً كبيراً من الفلسطينيين على أرضها منذ عشرات السنين. مؤكداً ثقته المطلقه بموقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وعلى رأسهم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد المجلس على أن الإمارات دولة مستقلة وذات سيادة، ولها الحق في اختيار سياستها الخارجية وإبرام اتفاقات بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.(وام)