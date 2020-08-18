إصابات واعتقالات في الخرطوم بمسيرة «جرد حساب» المرحلة الانتقالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أصيب عدد من المشاركين «واعتقل أخرون أمس الإثنين ،خلال مشاركتهم في مليونية «جرد الحساب» التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة في الذكرى الأولى للتوقيع علي الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي،فيما أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد ليس بالأمر السهل.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع عند وصول مواكب المشاركين في المسيرة إلى مقر مجلس الوزراء عند الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، لتسليم مذكرة للحكومة تحوي مطالباً تشمل قيام مجلس تشريعي في فترة ثلاثة أشهُر ومؤتمر إقتصادي يضع السياسات الإقتصادية للبلاد.

كما شملت قائمة المطالب تشكيل المفوضيات وأن تكون سُلطة المجلس السيادي تشريفية، إلى انب إصلاح المنظومة العدلية و القضائية، وتفكيك نظام 89، وهيكلة القوات النظامية والأمنية.



نموذج سوداني للعدالة الانتقالية



وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في كلمة بمناسبة الذكرى، إن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد ليس بالأمر السهل، وإن جهاز الدولة يحتاج إلى إعادة بناء، وإن تركة التمكين تحتاج إلى تفكيك.

وأضاف «مع مرور عام على توقيع الوثيقة، تحتاج البلاد إلى إعادة تحديث وتطوير جهاز الخدمة المدنية، وأن قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا تشكل أهم المهام التي تواجه الحكومة»، وأكد «نعمل من أجل إنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية».

وشدد حمدوك على أن الحكومة قطعت خطوات عدة في المرحلة الأولى للسلام مع حركة تحرير السودان، وتبقى المرحلة الثانية، وأنهم يقفون في مواجهة تحدي السلام الذي قطع خطوات تكاد تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع «أطراف عملية السلام» الذي يجري التباحث عليه في جوبا.

وقال «تبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو»، وشدد على أن الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف أن يقف نزيف الدم السوداني. وأشار إلى أن هياكل الحكومة الانتقالية لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعي لتكتمل أضلعها، ونوه بخطوته بتعيين الولاة التي اعتبرها خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني.



مطالب مشروعة

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وأعلن تجمع المهنيين تأييده للتظاهرات، مؤكداً شرعية المطالب التي تدعو إليها.



لا حاجة لإضاعة مزيد من الوقت



من جهته، طالب حزب المؤتمر السوداني الجميع بالجلوس لعملية جرد حساب على الوثيقة الدستورية بعد مرور عام على توقيعها، وقال القيادي في الحزب نور الدين صلاح،: «أعتقد أن السودانيين لا يحتاجون لإضاعة مزيد من الوقت في تاريخهم، ويكفيهم الفترة التي ضاعت من عمرهم في ظل الشموليات السابقة من حقبة الاستقلال».



28 الجاري توقيع اتفاق السلام



على صعيد آخر، كشف مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، عن توقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة يوم 28 من الشهر الجاري.

وأوضح قلواك في تصريحات، أمس، عقب وصول الوفد الحكومي بقيادة رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن كل الترتيبات جاهزة، وسيتم الانتهاء من البروتوكولات الأمنية في المنطقتين، وتبقّى القليل في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية لدارفور.

وأفاد بأن كل ما يتعلق بتجهيز الأوراق لبروتوكولات التوقيع حددت بثلاثة أيام، وسنخلص من كل المسارات ونرتب للتوقيع بالأحرف الأولى، ويعقبه التوقيع النهائي للسلام بالسودان. وأوضح أن المفاوضات بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية - شمال»، سيتم استئنافها اليوم الثلاثاء. وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق حول دمج مسلحي الشعبية في القوات الرسمية.