تزايد الضغوط على لوكاشينكو.. وترامب يتابع عن كثب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعد الضغط على الرئيس البيلاروسي؛ لترك السلطة، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه يتابع ما يجري في بيلاروسيا عن كثب في وقت تعتزم فيه الدول الأوروبية عقد قمة افتراضية غداً الأربعاء، بينما لوحت ألمانيا بتوسيع العقوبات على مينسك.

إلى ذلك، رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الرحيل رداً على تصاعد الضغوط عليه.

وتوقف عمال عدة مصانع عن العمل، أمس الاثنين؛ تلبية لدعوة المعارضة التي أعلنت إضراباً عاماً غداة تظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص في مينسك.

وأدت زيارة قام بها لوكاشينكو إلى مصنع آليات ثقيلة ومصنع جرارات زراعية لحدوث مواجهة حادة مع العمال الذين رددوا عبارة «ارحل»، فيما كان يلقي كلمته، ويجيب عن الأسئلة. ورد لوكاشينكو على تلك الدعوات «شكراً، لقد قلت ما في جعبتي، يمكنكم أن تواصلوا صياح (ارحل)»، قبل أن يغادر وملامح الغضب ترتسم على وجهه.

وكان لوكاشينكو قد وصل على متن مروحية، فيما تجمع حشد ضم عدة مئات من المتظاهرين، رافعين أعلام المعارضة الحمراء والبيضاء، ومرددين شعارات منددة بالسلطة. قال لوكاشينكو خلال خطابه في مصنع الجرارت الزراعية «لن أفعل أي شيء تحت الضغط» مضيفاً: «طالما لم تقوموا بقتلي، فلن تكون هناك انتخابات».

كما تجمع نحو 600 متظاهر، بحسب وسائل الإعلام المحلية، أمام مقر التلفزيون العام؛ حيث انضمت إليهم ماريا كوليسنيكوفا، وهي واحدة من رموز المعارضة، وقالت: «أعلم مدى خوفكم؛ لأننا جميعاً تشعرون بالخوف؛ شكراً لأنكم تغلبتم على خوفكم، وانضممتم إلى الأغلبية». وأعلنت مرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا أنها مستعدة «لتحمل مسؤولياتها»، وتولي قيادة البلاد؛ وذلك عبر فيديو سجلته من ليتوانيا؛ حيث لجأت. وأعربت عن نيتها تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في حال تولت مقاليد الحكم. كما طالبت السلطات بالإفراج عن جميع المتظاهرين الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي، وسحب قوات حفظ النظام من الشوارع، وفتح تحقيق مع من أعطى الأمر بالقمع.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الاثنين، أن القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي التي ستعقد غداً الأربعاء ستخصص لمناقشة الوضع في بيلاروسيا، فيما هددت ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بتوسيع العقوبات التي تم فرضها بالفعل الأسبوع الماضي؛ بعد لجوء الشرطة للعنف ضد المتظاهرين. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتابع الوضع في بيلاروسيا «عن كثب». وكانت واشنطن دعت إلى احترام «حريات» المتظاهرين في الجمهورية السوفييتية السابقة، وحثّت سلطاتها على الحوار مع المجتمع المدني.

وكانت مينسك قد تلقت دعم موسكو حليفتها التاريخية، على الرغم من التوترات المتكررة بين البلدين. ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البلاروسي بتقديم «المساعدة الكاملة؛ لضمان أمن بيلاروسيا»؛ من خلال اتفاقية عسكرية ملزمة للبلدين.(وكالات )