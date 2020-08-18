شكرا لقرائتكم خبر عن تسوق «الفطيم»: مبادرة لدعم الشعب اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مراكز تسوق «ماجد الفطيم» مبادرة «يا بيروت»، من أجل توفير الدعم والمساعدات للشعب اللبناني .
وتشارك في هذه المبادرة - بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - كافة مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» ، حيث سيتم جمع التبرعات وتوزيعها على العائلات اللبنانية والأفراد الذين تضرروا جراء تفجير بيروت.
وحثت الشركة عملاءها وزوار مراكزها التجارية وكافة أفراد المجتمعات المحيطة بها على مد يد العون للشعب اللبناني من خلال تقديم التبرعات والمستلزمات الأساسية، حيث تشمل السلع الغذائية غير القابلة للتلف والألبسة والأجهزة الإلكترونية والكتب والألعاب.
وقال فؤاد منصور شرف المدير العام لإدارة العقارات لدى «الفطيم العقارية» إن الحادث ترك أثراً كبيراً علينا جميعاً، حيث ندرك صعوبة هذه الأوقات التي يعيشها الشعب اللبناني في كافة أرجاء العالم.
وأضاف أنه لدى الشركة حضور واسع من خلال أعمالها المتعددة في لبنان منذ سنوات طويلة . (وام)
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