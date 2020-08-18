إسقـاط مروحيـة تركيـة وإصابـة أخـرى في شمـال العـراق

أفاد بيان صادر عن حزب العمال الكردستاني، أمس الاثنين، بإسقاط مروحية تركية في شمال العراق. وأصدر المركز الإعلامي لما يسمى قوات الدفاع الشعبي الكردستاني بياناً أكد فيه تنفيذ قواته عملية عسكرية استهدفت من خلالها طائرة مروحية من نوع سكورسكي في ساحة جارجلا بمنطقة زاغروس. وتمكنت من تحقيق إصابة مباشرة وإسقاط إحدى المروحيات التركية.

وأضاف البيان أنه بعد 10 دقائق من إسقاط المروحية الأولى، تمكنت القوات الكردية من تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية وأجبروها على الفرار. وتقصف تركيا الأراضي العراقية الحدودية بشكل متكرر، كان آخرها الثلاثاء، الماضي حين استهدفت بطائرة مسيرة اجتماعاً ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات حزب العمال الكردستاني في محافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش العراقي، أن تركيا نفذت اعتداء سافراً من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان، ما أدى إلى مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.

من جانب آخر، أعلن الجيش العراقي، في بيان عن إلقاء القبض على أحد «أخطر الإرهابيين» المشاركين في مجزرة «سبايكر»، التي وقعت في محافظة صلاح الدين. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، «إلقاء القبض على أحد المجرمين الذين شاركوا بالمذبحة التي نفذها تنظيم «داعش» الإرهابي والتي راح ضحيتها المئات من الشبان العراقيين». وأضاف إنه «حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يواصل العناصر في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق».

يذكر أن المجزرة التي نفذها «داعش» بتاريخ 12 يونيو 2014 راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية بالقاعدة العسكرية «سبايكر» في مدينة تكريت.

وأقدم التنظيم الإرهابي على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل والتنكيل بجثث بعضهم، وقام بتصويرها ونشرها بهدف بث الرعب في نفوس العراقيين.