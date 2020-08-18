«وول ستريت» تترقب التحفيز.. و«إس أند بي» عند مستوى قياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت الأسهم العالمية، أمس الاثنين، على وقع اختلاف تأثير بيانات الوضع الاقتصادي وإجراءات تحفيز الأسواق في المؤشرات، وفي ظل ذلك كان ارتفاع بعض المؤشرات الأمريكية والأوروبية طفيفاً، حيث يترقب المستثمرون اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسارات توترات التجارة ومناوشات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، فيما تصدرت الأسهم الصينية الارتفاعات مستفيدة من تدابير تحفيزية جديدة ووسط آمال إصلاح بسوق رأس المال.

في بورصة نيويورك، ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، أمس الاثنين، بعد أن سجلت وول ستريت مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي، فيما اقترب المؤشر «إس آند بي» من أعلى مستوى له على الإطلاق في 19 فبراير/ شباط.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 70 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.37%، وصعد مؤشر «ناسداك» 0.75%.

وفي القارة العجوز، ارتدت الأسهم الأوروبية للمنطقة الخضراء، أمس الاثنين، بعد أن بدأت الجلسة عاجزة عن الاستفادة من مكاسب الأسواق في آسيا، وسط تركيز المستثمرين على المخاطر الاقتصادية الناشئة عن تنامي إصابات فيروس كورونا في المنطقة، في حين ارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين بفضل تحفيز جديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنحو 1.2% ليقود مكاسب أغلبية القطاعات في حين تراجعت أسهم شركات السفر والترفيه بنحو 1%.

ويتابع المستثمرون بشكل أساسي التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً، يوم الجمعة الماضي، يجبر شركة «بايت دانس» الصينية على بيع أعمال «تيك توك» الأمريكية في غضون 90 يوماً.

وفي غضون ذلك، أفاد تقرير لوكالة رويترز، نشر مطلع هذا الأسبوع بأن مراجعة الصفقة التجارية التي كان من المقرر عقدها في البداية، يوم السبت الماضي، قد تم تأجيلها من دون تحديد موعد جديد، وهو ما يرجع إلى تضارب المواعيد، وكذلك لإتاحة الوقت من أجل تنفيذ المزيد من المشتريات الصينية من الصادرات الأمريكية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.2% مسجلاً 368.7 نقطة، فيما زاد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.3% ليصل إلى 6106.5 نقطة، كما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3% ليستهل التعاملات عند 12939.3 نقطة، بينما شهد المؤشر الفرنسي «كاك» ارتفاعاً بأكثر من 0.4% مسجلاً 4984.5 نقطة.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، أمس الاثنين، بأكبر قدر فيما يربو على أسبوعين، بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد البلاد بوتيرة غير مسبوقة في الربع الثاني من العام.

وضغطت أسهم الشركات الصناعية والرعاية الصحية على المؤشر نيكاي القياسي لينزل 0.83% إلى 23096.75 نقطة، في انخفاض هو الأكبر ليوم واحد منذ 31 يوليو/ تموز، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8%.

وفي الصين، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بأكثر من 2% عند نهاية تعاملات، أمس الاثنين، مع تدابير تحفيزية جديدة ووسط آمال إصلاح بسوق رأس المال.

وتلقت الأسهم الصينية الدعم كذلك من قيام بنك الشعب بضخ أموال جديدة في النظام المصرفي للبلاد، حيث أصدر البنك المركزي قروضاً متوسطة الآجل بقيمة 700 مليار يوان (100.86 مليار دولار) للمؤسسات المالية.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركّب للأسهم الصينية بنسبة 2.3% ليغلق عند 3438.8 نقطة، كما زاد مؤشر «سي.إس.آي 300» للأسهم الصينية بأكثر من 2.3% ليصل إلى 4815.2 نقطة.

وفي السياق نفسه، صعد مؤشر «هانج سينج» لأسهم هونج كونج بنحو 0.6% لينهي التداولات عند 25347.3 نقطة، وهو أعلى إغلاق في غضون أربعة أسابيع تقريباً. (وكالات)

«المركزي» الصيني يطرح قروضاً بـ100.7مليار دولار

قرر البنك المركزي في الصين توفير قروض متوسطة الأجل في النظام المصرفي؛ لكنه أبقى تكاليف الاقتراض من دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وقال بنك الشعب الصيني في بيان أمس الاثنين، إنه ضخ نحو 700 مليار يوان (100.74 مليار دولار) من تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية. وقرر الإبقاء على معدل الفائدة على هذه القروض متوسطة الأجل ثابتة عند 2.95%.

وتتجاوز هذه الأموال الجديدة دفعتين من القروض متوسطة الأجل، والتي من المقرر أن يستحق موعد سدادها في أغسطس/آب المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 550 مليار يوان.