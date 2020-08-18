عبد الله حسن يكشف عن المشروع الرياضي السياحي في كلباء

كشف عبد الله حسن الدرمكي الأمين العام لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء عن مشروع مدينة كلباء السياحي الرياضي، والذي كان مجرد فكرة منه لإنشاء فريق كلباء للهوايات، ومن ثم طرح الفكرة على المقربين؛ وهم فريق العمل الذي ضم: عبد الرحمن إبراهيم الدرمكي؛ وإبراهيم سنان؛ وإبراهيم البيرق؛ وحسن الزعابي؛ وعلي عبيد المراشدة؛ وأحمد سالم الكعبي، وتبلورت العديد من الأفكار الجديدة؛ لربط الرياضة مع السياحة في مدينة كلباء الساحلية؛ للاستفادة من كل العوامل الطبيعية من جبال ومزارع وبحيرة كلباء وممشى البحيرة والخليج العربي، وتم الاتفاق على مسمى الفريق «فريق كلباء للهوايات» الذي يضم أكثر من 32 عضواً، ويستهدف كافة أفراد المجتمع من رجال ونساء ومقيمين وزوار وسياح من مختلف الجنسيات.

وأوضح الدرمكي: إن أول اجتماع للفريق كان في يناير/كانون الثاني الماضي، وكان على قمة أحد جبال كلباء، وكان أشبه بالعصف الذهني، وتواصل العمل عبر الاجتماعات حتى منتصف مارس/آذار الماضي ثم توقف؛ بسبب جائحة كورونا ثم عاد من جديد عبر برنامج "زووم" وإشرف الفريق على سباق افتراضي للدراجات الهوائية، وتوالت البرامج عبر الأفكار الطموحة التي تركز على ربط الرياضة بالسياحة تماشياً وتجاوباً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى تطوير المدينة، وتتضمن الخطة فندق خمسة نجوم في كلباء كأحد المشاريع الحيوية القادمة.

وخلال الاجتماعات الأخيرة، تم تكليف عبد الرحمن الدرمكي بوضع روزنامة سنوية لمختلف البرامج الخاصة بالمشروع على أن يتم توزيع البرامج على مدار فصول العام، وكل برنامج حسب الطقس والتوقيت الذي يناسبه، ومن أبرز البرامج السياحية والترفيهية والرياضية التي يتضمنها المشروع برنامج المسير الجبلي، وبرنامج المسير بين المزارع والدراجات الهوائية، وركوب القوارب للنزهة «الكاياك» على مياه بحيرة كلباء السياحية، وصيد الأسماك على مياه البحيرة ومياه الخليج العربي المتاخمة للمدينة، والباب مفتوح للجميع للمشاركة في مشروع السياحة الرياضة. وقال الدرمكي: سنطلق برنامجاً ترويجياً يوم 24 أغسطس/آب الجاري، ستكون نقطة التجمع بالقرب من حصن كلباء، الهدف من المشروع ربط الرياضة مع السياحة.

وأكد الدرمكي أن الفكرة كانت تراوده منذ فترة من واقع أنه رياضي انضم إلى نادي اتحاد كلباء منذ أن كان عمره 9 سنوات، ولعب لجميع فرق المراحل السنية للنادي والمنتخبات الوطنية، وعمل مديراً لمنتخبات كرة الصالات، ويعمل الدرمكي موظفاً في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهو حائز ماجستير الإدارة وحالياً طالب دكتوراه في إحدى الجامعات البريطانية.