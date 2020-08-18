رحيل الشاعر «الترجمان» فايز الصياغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى د. باسم الطويسي وزير الثقافة الأردني، أمس الاثنين، الشاعر والمترجم فايز الصياغ الذي توفي عن عمر يناهز 78 عاماً.

وقال الطويسي: خسرت الساحة الثقافية العربية قامة كبيرة، وستظل الترجمات المهمة التي قدمها الصياغ منهلاً ومرجعاً إبداعياً في المكتبات العربية والعالمية، فضلاً عن مسيرته الحافلة بالعطاء البحثي والنقدي.

ويعد الصياغ الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع الاقتصادي واحداً من أبرز الأسماء في مجال الترجمة، وأطلق عليه متخصصون «الترجمان الموسوعة بقلب شاعر».

وُلد الصياغ عام 1942 في محافظة الكرك، ودرس علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت، وحصل على دبلوم في الأدبين العربي والإنجليزي ثم نال درجة الماجستير في علم الاجتماع الصناعي، وعمل أستاذاً أكاديمياً قبل عودته إلى عمّان.

نقل الصياغ إلى الثقافة العربية أكثر من 25 عملاً مترجماً في مجالات فكرية وفلسفية وأدبية وتاريخية.

نال الصياغ جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2008 عن ترجمة إصدار «علم الاجتماع» تأليف أنتوني غدنز/ وأشارت لجنة التحكيم حينها إلى أمانته ودقته وحرصه على المعلومة، وجودة تقديمها كما نال جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة عام 2009 عن إصدار «عصر رأس المال» للمؤرخ هوبزباوم.