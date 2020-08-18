حمدان بن زايد يطلق كتاب «على خطى زايد.. 25 عاماً في حماية البيئة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، كتاباً جديداً بعنوان «على خطى زايد ... 25 عاماً في حماية البيئة»، يوثق أهم محطات مسيرة الهيئة في رحلتها للحفاظ على التراث الطبيعي للإمارة وتنوعها البيولوجي الغني، ورحلتها خلال خمسة وعشرين عاماً منذ انطلاق مسيرتها في الحفاظ على الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي حققت خلالها إنجازات بيئية مهمة محلياً وإقليمياً ودولياً وساهمت بتحقيق الرؤية التي تتبناها حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة.

والكتاب المصور، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، جاء في 7 فصول تضمنت مجموعة مهمة من المعلومات والبيانات، وأهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الهيئة، وأفضل البرامج والمشاريع التي دعمت مسيرتها ومكنتها من أن تصبح مثالاً يحتذى به عالمياً في أفضل ممارسات المحافظة على البيئة.

وجاء الكتاب في 140 صفحة، يسلط الضوء على بدايات عمل الهيئة التي انطلقت مع إنشاء المركز الوطني لبحوث الطيور في 1989 للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي لأبوظبي خاصة رياضة الصيد بالصقور وما يرتبط بها من بيئة وحياة برية، والمراحل التي مرت بها لتصبح اليوم أكبر هيئة تنظيمية معنية بشؤون البيئة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في كلمته الافتتاحية في مقدمة الكتاب: «إن الإنجازات التي حققتها هيئة البيئة - أبوظبي، في السنوات الماضية، جاءت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأضاف سموه «إننا نسعى دوماً إلى تحقيق توازن بين تطلعات شعبنا واحتياجات بيئتنا الطبيعية لكي نعزز مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات، من خلال التسلح بالعلم وتحقيق فهم أفضل لبيئتنا الطبيعية، ومساعينا العلمية الجادة لتعزيز معرفتنا بالتحديات التي تواجهنا، وتحديد أفضل السبل لمعالجتها».

وقال سموه «لأنه جزء لا يتجزأ من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فإننا ملتزمون بحماية هذا الإرث، الذي ورثناه عن الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأجدادنا وآبائنا، مستلهمين من عزمهم وإصرارهم في المحافظة على بيئتنا ومواردنا الطبيعية لتصل للأجيال القادمة، كذلك فنحن نواجه التحديات بنظرة إيجابية ورؤية وتوجهات مبتكرة، لكي نحوّل كل تحدٍ منها إلى فرصة جديدة نستثمرها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة».

واختتم سموه كلمته قائلاً: «لقد نجحنا بفضل الله في إعادة توطين أنواع كانت قد انقرضت في البرية، وطورنا تقنيات مبتكرة لاستخدام مواردنا الثمينة على نحو أفضل».

وفي كلمته في مقدمة الكتاب قال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة: «تعتبر مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي علاقة ديناميكية مع تطور التحديات التي تواجهها البيئة اليوم، ومن القيم الأساسية والمتأصلة في هيئة البيئة والتي أرستها قيادتنا الرشيدة، فقد جاء عمل الهيئة من منطلق احترامنا العميق لبيئتنا وواجبنا تجاهها، وأملنا في تحقيق مستقبل بيئي أفضل».

وأشارت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب للهيئة في كلمتها «منذ تأسيسها قبل أكثر من عقدين من الزمان، تعيّـن على هيئة البيئة - أبوظبي أن تسابق الزمن للحفاظ على البيئة لمواكبة وتيرة التنمية المتسارعة في الإمارة، عندما بدأنا كنا مجموعة صغيرة من المختصين بشؤون البيئة، وكان تركيزنا على حماية بعض الأنواع المهمة من خطر الانقراض مثل طائر الحبارى وأبقار البحر. وقد شهدت هذه الخطوات الأولى دعماً كبيراً من قيادتنا الرشيدة، التي كان لها دور فعّال في وضع أساس قوي وراسخ لهذه الهيئة، مما جعلها تصل إلى ما هي عليه اليوم كهيئة متعددة القطاعات، تضم فرقاً متخصصة من العلماء والباحثين ومسؤولي الترخيص والمفتشين البيئيين، وذلك لمواجهة العديد من التحديات البيئية».

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة في كلمتها «في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 25 عاماً من المسيرة المتواصلة لهيئة البيئة - أبوظبي، فإننا نعمل على تقييم التقدم الذي أحرزناه، واستخلاص الدروس المستفادة من التحديات الكثيرة التي تخطيناها، والتحديات التي نستمر في مواجهتها بقوة وثقة».