«الوريعة».. بيئة حاضنة للطيور النادرة والمهاجرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزخر محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة بمختلف الطيور، والتي يبلغ عددها 94 نوعاً من أصل 475 نوعاً على مستوى الإمارات، ومنها ما يستوطن في المحمية، ومهاجر، وآخر مهدد بالانقراض، ومن أهمها: عقاب «بونللي»،«بومة صدى»،«العوسق»، وطيور«القطا والصرد والسويدي»، والبط.يأتي انتشار هذه الأنواع في المحمية، نتيجة جهود بلدية الفجيرة في المحافظة على البيئة واستدامتها بما يضمن استمرارية الحياة الفطرية في المحمية.تتميز المحمية بتنوع بيولوجي من الحياة الفطرية من حيوانات ونباتات وحشرات نادرة ومهددة بالانقراض، والتي تصل مساحتها إلى 220 كم مربع وتبعد 45 كيلومتراً شمال مدينة الفجيرة على الطريق الواقع بين خورفكان ومنطقة البدية، وتبلغ نسبة هطول الأمطار حوالي 145 مم سنوياً حسب التأثر بالأحداث المناخية المرتبطة بظاهرة«نينو».أكد محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أهمية الاهتمام بالبيئة والحياة الفطرية، لضمان المحافظة على الطيور وإيجاد بيئة مناسبة للعيش بين أحضان الطبيعة، مشيراً إلى أن إنشاء المحمية جاء بمرسوم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة كأول محمية جبلية في الإمارات وفق القانون رقم 2 للعام 2009. ويتضمن المرسوم بنوداً في الحفاظ على المحمية وحظر صيد الطيور بكل أنواعها، حيث أظهرت المتابعات أن هناك طيوراً بدأت تشاهد للمرة الأولى نتيجة البيئة الجاذبة التي توفرها المحمية، بسبب وجود عدد مختلف من النباتات ومصب الشلال والتضاريس الصخرية، والتي توفر عوامل الجذب للطيور المقيمة والمهاجرة.وقال د. علي حسن الحمودي، مدير المحمية: من الطيور النادرة والمهاجرة صقر الباز، وشوهد في المحمية، ويملك منقاراً حاداً وأجنحة طويلة وعريضة، إضافة إلى طائر «العويسق»، وبومة «النسر العربي»التي تتميز بعينين صفراوين وتنشط أحياناً في النهار وبطة «غماسة» والتي تتميز بالطيران السريع وغالباً في سرب متماسك يلتف وينحرف بشكل جماعي.وأضاف الحمودي أن المحمية تتمتع بتضاريس متميزة تتناسب مع الطيور المهاجرة والمستوطنة والمهددة بالانقراض، حيث تعتبر منطقة هجرة للطيور القادمة من آسيا وإفريقيا وأوروبا لما تتمتع به المحمية من وفرة في المياه والغذاء وهدوء الأجواء، مما أدى الى استيطان بعض الطيور المهاجرة في المحمية، والذي يعتبر إنجازاً بيئياً.



الجوالون والمراقبة



أشار الحمودي إلى أن المحمية تتمتع بالمراقبة من الأشخاص الذين يحاولون صيد الطيور بشكل مستمر من خلال الجوالين من فريق عمل المحمية، والذي دُرب على مراقبة أي تحركات غير طبيعية للدخلاء بشكل غير قانوني، إضافة إلى استخدام الكاميرات الموزعة في المحمية واستخدام طائرات «من دون طيار» والمزودة بكاميرات حرارية لتعمل في المساء ومكبرات صوت للتحذير من أي شخص مخالف في المحمية.

وأوضح مدير المحمية أن فريق عمل المحمية لدراسة الطيور المستكشفة والمستوطنة ومتابعة تحركاتها وتكاثرها وبحثها للغذاء دُرب على كيفية التعرف إلى الحيوانات والطيور وتصنيفها، وأُعدت دراسات عدة واعتمدت كمرجع وتُنشر في المواقع العلمية، ومن أهمها دراسة حول بومة «النسر العربي» نشرتها في مجلة جمعية الإمارات للتاريخ الطبيعي، بجانب زرع 90 كاميرا في مختلف مناطق وزوايا المحمية كل 6 أشهر، والتي ترصد أي تحركات للطيور والحيوانات وبالأخص الحيوانات والطيور الليلية خلال الفترة المسائية، والتي ساعدت على تغذية الأبحاث والدراسات بشكل كبير بالمعلومات والصور.

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