حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نعى عدد من النجوم المصريين سعدية أبوزهرة شقيقة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، التي وافتها المنية، صباح أمس الاثنين؛ إثر أزمة صحية، وكان قد كتب عبر «فيسبوك» نجل أبوزهرة منشوراً قال فيه: «توفيت فجر اليوم عمتي، ادعو لها بالرحمة والمغفرة».

* شارك الفنان أمير كرارة عبر«إنستجرام» صورة حديثة من منزله في الساحل الشمالي تجمعه ب«حمزة» نجل الفنان أحمد السقا، وعلق كرارة على الصورة «مع الغالي ابن الغالي حمزة السقا.. نورتني».

* أطلق المطرب محمد نور أغنية جديدة بتوقيع المخرجة بتول عرفة، وإنتاج «لايف ستايلز ستوديوز»، وتحمل الأغنية اسم «جاني في ملعبي»، ونشر نور عبر «فيسبوك»، صورة من كواليس التصوير، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإخراج بتول عرفة.

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* أكد الشاعر الغنائي تامر حسين لمتابعيه؛ من خلال تغريدة عبر «تويتر» أن الجزء المسرب من أغنية «أماكن السهر» لا يتعدى 5% من الأغنية الأصلية، وكتب مقطعاً من الأغنية أرفقه بكلمات قائلاً: «ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل... الكواليتي اللي نزل 5% من الأغنية الأصل متسرب من الفيديو كليب، ونص الكلام الناس سمعته غلط، في معاني كثيرة متغيرة، انتظروا النسخة الأصلية؛ لأنها أحلى بمراحل وأتمنى ألا تعيدوا نشر الجزء المسرب لحين طرح العمل كاملاً».

* انتهى المطرب مصطفى حجاج من تصوير أحدث أعماله الغنائية، بعنوان: «أبويا قالي زمان»، والذي يشاركه فيها المطرب الشعبي رضا البحراوي، والأغنية من كلمات أحمد سامي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام شيبسي، وإخراج محمد عبد الجواد، ومن إنتاج هاني محروس، ونشر حجاج مجموعة صور من الكواليس عبر «إنستجرام»، معلقاً: «قريباً جداً»

* نشر الفنان أحمد فلوكس صورة من داخل أحد المسارح في القاهرة، واكتفى بالتعليق عليها «العودة للمسرح.. قريباً»، وكان قد أعلن فلوكس في وقت سابق عن نيته خوض تجربة مسرحية جديدة؛ لكنه لم يذكر أية تفاصيل عنها.